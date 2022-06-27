Tunceli'de hafif ticari araç şarampole devrildi: 3 yaralı - Haberler

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Tunceli'de hafif ticari araç şarampole devrildi: 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Tunceli'de hafif ticari araç şarampole devrildi: 3 yaralı

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Ulukale köyü yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T.C. yönetimindeki 44 ACM 292 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada 3 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Çemişgezek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. - TUNCELİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Çemişgezek Tragger Tunceli 3. Sayfa Haberler

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