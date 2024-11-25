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Tunceli'de Fırtına ve Kar Yağışı 4 Evde Hasara Neden Oldu

Tunceli'de Fırtına ve Kar Yağışı 4 Evde Hasara Neden Oldu
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Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde etkili olan şiddetli fırtına ve kar yağışı nedeniyle 4 evin çatısı uçtu. Hava koşullarının akşam saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde etkili olan şiddetli fırtına nedeni ile 4 evin çatısı uçtu.

Tunceli'de dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yapışı hayatı olumsuz etkiledi. Çemişgezek ilçesine bağlı Ulukale köyünde dün gece etkili olan kar yağışı ve şiddetli fırtına dolayısıyla 4 evin çatısı uçtu. Bölgede şiddetli fırtına ve kar yağışının akşam saatlerine kadar devam edeceği kaydedildi. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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