Tunceli'de Fırtına ve Kar Yağışı 4 Evde Hasara Neden Oldu

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde etkili olan şiddetli fırtına nedeni ile 4 evin çatısı uçtu.

Tunceli'de dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yapışı hayatı olumsuz etkiledi. Çemişgezek ilçesine bağlı Ulukale köyünde dün gece etkili olan kar yağışı ve şiddetli fırtına dolayısıyla 4 evin çatısı uçtu. Bölgede şiddetli fırtına ve kar yağışının akşam saatlerine kadar devam edeceği kaydedildi. - TUNCELİ