Tunceli'de fahiş fiyat ve stokçuluk denetimi - Haberler

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Tunceli'de fahiş fiyat ve stokçuluk denetimi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Tunceli'de fahiş fiyat ve stokçuluk denetimi

Tunceli'de fahiş fiyat ve stokçuluk denetimleri devam ediyor.

TUNCELİ (İHA) - Tunceli'de fahiş fiyat ve stokçuluk denetimleri devam ediyor.

Son dönemlerde artan fahiş fiyat ve stokçuluğa karşı harekete geçen Tunceli İl Ticaret Müdürlüğü ve zabıta ekipleri, zincir marketlerde denetimlerini sürdürüyor. Ekipler, raf ve kasadaki fiyatların karşılaştırmasını yaparken marketlerin stok yapıp yapmadığına baktı. Fahiş fiyat ve stokçuluğun önlenmesine yönelik denetimlerde kentte bugüne kadar yapılan denetimlerde herhangi bir olumsuz durumla karşılaşılmadığı kaydedildi.

Denetimlerin devam edeceği kaydedildi. - TUNCELİ

Tunceli'de fahiş fiyat ve stokçuluk denetimi

Tunceli'de fahiş fiyat ve stokçuluk denetimi

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ticaret, Tunceli, Zabıta, 3. Sayfa, Haberler

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