Tunceli'de eğlence mekanında çıkan kavgada yaralanan 10 kişi gözaltına alındı

Munzur Çayı kenarındaki bir eğlence mekanında çıkan kavgada yaralanan 10 kişi, tedavileri sonrası gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 6'sı serbest bırakılırken, 4'ünün emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Tunceli'de eğlence mekanında çıkan kavgada yaralanan 10 kişi, tedavileri sonrası gözaltına alındı.

Munzur Çayı kenarındaki bir eğlence mekanında kavga çıktığı bilgisi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kavgada yaralanan 10 kişi, Tunceli Devlet Hastanesi'ndeki tedavilerinden sonra gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlardan 6'sı ifadelerinin ardından serbest bırakıldı, 4'ünün emniyetteki işlemleri sürüyor.