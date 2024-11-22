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Tunceli'de Dolandırıcılık Operasyonu: 8 Kişi Gözaltında

Tunceli'de Dolandırıcılık Operasyonu: 8 Kişi Gözaltında
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Tunceli'de telefon dolandırıcılığı yaparak bir vatandaşı 1 milyon 219 bin lira dolandıran 8 kişi, düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. Şahısların, polis ve savcı olarak kendilerini tanıtarak gerçekleştirdiği dolandırıcılık girişimi üzerine polis çalışma başlattı.

Tunceli'de "İsminiz terör örgütü soruşturmasına karıştı. Hesabınızdaki paranın devlet kontrolüne alınması gerekiyor" diyerek bir vatandaşı 1 milyon 219 bin lira dolandıran şahıslara yönelik 4 ilde düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, 2 Eylül'de kendilerini telefonda polis ve savcı olarak tanıtarak, "İsminiz terör örgütü soruşturmasına karıştı. Hesabınızdaki paranın devlet kontrolüne alınması gerekiyor" diyerek Tunceli'de yaşayan E.Ö. isimli vatandaşın 1 milyon 219 bin 950 lirasını dolandıran şahısların yakalanması için polis tarafından çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmaların ardından 20 Kasım'da Tunceli merkezli olarak Ankara, İstanbul ve Artvin illerinde yapılan eş zamanlı operasyonlarda 8 şüpheli yakalandı. Şahısların üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda suçta kullanıldığı tespit edilen 17 adet cep telefonu, 1 adet laptop, 21 adet banka hesap kartı, 1 adet flash bellek ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, bugün Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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