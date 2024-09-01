Üye Girişi
Haberler

Tunceli'de çıkan yangında 11 hektarlık alan zarar gördü

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde çıkan yangında 11 hektarlık alan zarar gördü. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde çıkan yangında 11 hektarlık alan zarar gördü.

Tunceli'nin Ovacık ilçesine bağlı Yarımkaya köyünde otluk alanda yangın çıktı. Yangına, orman işletme ve milli parkla şubesi ekipleri, jandarma timleri, itfaiye ile vatandaşlar tarafından müdahale edildi. 11 hektarlık alanda zarara neden olan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınırken soğutma çalışmalarına devam edildiği belirtildi.

Ovacık Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuyla ilgili tahkikat başlatıldı. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

tunceli 3-sayfa Ovacık Çevre Doğa 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Sinema sanatçısı Ahu Tuğba Miami'deki evinde hayatını kaybetti

Sinema sanatçısı Ahu Tuğba Miami'deki evinde hayatını kaybetti

 Kayıp Narin her yerde aranıyor! Muhtar amcanın gözaltı süresi uzatıldı

Kayıp Narin her yerde aranıyor! Muhtar amcanın gözaltı süresi uzatıldı

 İddia ortalığı fazlasıyla karıştıracak! Ankara, Esed'in olmazsa olmaz şartını kabul etmeye hazır

İddia ortalığı fazlasıyla karıştıracak! Ankara, Esed'in olmazsa olmaz şartını kabul etmeye hazır
CHP lideri Özel: 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' diyenleri hedefe koymaya kalkanları affetmeyeceğiz

CHP lideri Özel: "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" diyenleri hedefe koymaya kalkanları affetmeyeceğiz
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Türkçe adı ''Z'' harfiyle başlayan iki ülke hangi kıtadadır? Sual kelimesinin eş anlamlısı nedir? Sual ne demek? EYÜPSPOR- TRABZONSPOR MAÇI CANLI İZLE Eyüpspor- Trabzonspor maçı şifresiz, HD izleme linki var mı? BEIN SPORTS ŞİFRESİZ İZLEME LİNKİ Ahu Tuğba öldü mü? Ahu Tuğba kimdir? Ahu Tuğba'nın hastalığı ne? Kim Milyoner Olmak İster Canlı İzle! 1 Eylül Kim Milyoner Olmak İster canlı izleme linki! BEŞİKTAŞ- SİVASSPOR MAÇI CANLI İZLE: Beşiktaş- Sivasspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi? BEIN SPORTS ŞİFRESİZ İZLEME LİNKİ Galatasaray- Fenerbahçe maçı ne zaman? 2024-25 sezonu Fenerbahçe- Galatasaray derbisi ne zaman oynanacak? İsmail Çokçalış kimdir? İsmail Çokçalış kaç yaşında, nereli? Cem Söküt kimdir? Yalı Çapkını dizisinin kadrosuna dahil olan Cem Söküt kaç yaşında, nereli? SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK 2024 MÜLAKAT SONUÇLARI: MEB öğretmen atama mülakat sonuçları açıklandı mı? Bein Sports 3 CANLI izle! (MANCHESTER CITY- LIVERPOOL) Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki!
title