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Tunceli'de çıkan yangına asker müdahale ediyor

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Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde çıkan yangına askeri helikopterler ve timler müdahale ediyor. Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.

Tunceli'de çıkan yangın için asker devreye girdi. Yangının çıktığı bölgeye askeri helikopterle timler sevk edilirken Diyarbakır'dan da çok maksatlı yangın söndürme helikopteri müdahalede bulunmaya başladı. Yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

Tunceli'nin Nazımiye ilçesine bağlı Bostanlı köyü Zergavut Dağı eteklerinde örtü yangını çıktığı ihbarı üzerine ekipler harekete geçti. Yangının olduğu bölgeye araç yolu olmaması nedeniyle karadan müdahale edilemezken jandarma helikopterleriyle araziye 6 jandarma özel harekat, 2 de jandarma asayiş komando timinin yanı sıra Orman İşletme Müdürlüğü'nden 17 personel olmak üzere toplam 147 personel sevk edildi. Bölgeye indirilen ekipler müdahaleye başlarken Diyarbakır Hava Grup Komutanlığından Jandarma Genel Komutanlığına ait bir S-70 tipi çok maksatlı yangın söndürme helikopteri de görevlendirildi.

İlk belirlemelere göre yaklaşık 100 dönümlük alanda etkili olan yangında herhangi bir can kaybı meydana gelmezken Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu'nun idaresinde görevli personel ve helikopterle yangını kontrol altına alma çalışmalarına devam ediliyor. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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