Tunceli'de çıkan örtü yangını söndürüldü
Tunceli merkeze bağlı Geyiksuyu Meterisler mezrasında çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Soğutma çalışmaları devam ediyor.
Tunceli'de çıkan örtü yangını, ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Tunceli merkeze bağlı Geyiksuyu Meterisler mezrasında öğleden sonra yangın çıktığı ihbarı üzerine bölgeye, 1 itfaiye, 1 arazöz ile 7 timden oluşan jandarma komando timi sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışmada yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. - TUNCELİ