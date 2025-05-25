Tunceli'de Cemevi Başkanı Silahlı Kavgada Hayatını Kaybetti

Tunceli'de Cemevi Başkanı Silahlı Kavgada Hayatını Kaybetti
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Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde yaşanan silahlı kavgada, cemevi başkanı Yaşar Seyrek hayatını kaybederken, yeğeni ağır yaralandı. Şüpheli H. Y. gözaltına alındı.

Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada, cemevi başkanı hayatını kaybederken yeğeni de ağır yaralandı.

Kavga, Tunceli'nin Nazımiye ilçesine bağlı Kılköyü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre aralarında daha önce tartışma yaşanan H. Y. ile Kıl Köyü Düzgün Baba Cemevi Başkanı Yaşar Seyrek arasında yeniden tartışma yaşandı. Tartışmada H. Y. silahla Cemevi Başkanı 50 yaşındaki Yaşar Seyrek ile yeğeni 18 yaşındaki D.S.'ye silahla ateş etti. Meydana gelen olayda Cemevi Başkanı Yaşar Seyrek olay yerinde hayatını kaybederken yeğeni D.S. de ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma ve 112 ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden ekipler, ağır yaralı D.S.'yi ambulansa Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Durumu ağır olan gence müdahale sürerken şüpheli H. Y.'nin jandarma tarafından gözaltına alındı öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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