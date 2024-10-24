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Tunceli'de Canlı Hayvan Nakil Aracı Devrildi: Sürücü Yaralandı, Hayvanlar Telef Oldu

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Tunceli-Elazığ Karayolu'nda meydana gelen kazada, canlı hayvan nakil aracı devrildi. Sürücü yaralanırken, çok sayıda küçükbaş hayvan telef oldu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Tunceli'de canlı hayvan nakil aracı devrildi: Sürücü yaralandı, çok sayıda hayvan telef oldu

TUNCELİ - Tunceli- Elazığ Karayolu'nda canlı hayvan nakil aracı devrildi. Meydana gelen kazada sürücü yaralanırken çok sayıda küçükbaş hayvan telef oldu.

Kaza, Tunceli-Elazığ Karayolu Atatürk Viyadüğü çıkışındaki keskin virajda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 12 ACB 568 plakalı canlı hayvan nakil aracı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye, 112, AFAD, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araç sürücüsü ekipler tarafından sıkıştığı yerden çıkarılırken araçta bulunan küçükbaş hayvanlar da tahliye edildi. Sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken kazada, çok sayıda küçükbaş hayvan telef oldu.

Olayla ilgili inceleme başlatılırken, 3 gün önce aynı bölgede 3 aracın karıştığı kazada toplam 7 kişi yaralanmıştı.

Tunceli'de Canlı Hayvan Nakil Aracı Devrildi: Sürücü Yaralandı, Hayvanlar Telef Oldu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERCAN TOPAÇ - 3.Sayfa

Acil Durum Güvenlik İnceleme 3-sayfa Tunceli Elazığ Güncel Tarım Kaza

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