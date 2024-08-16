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Tunceli'de Buğday Yüklü Tır Devrildi, 1 Kişi Yaralandı

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Tunceli'nin Pülümür ilçesi yakınlarında meydana gelen kazada, buğday yüklü bir tır devrildi ve sürücü hafif yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve sürücü tedavi altına alındı. Jandarma trafik ekipleri de önlem aldı.

Tunceli'nin Pülümür ilçesi yakınlarında buğday yüklü tır devrildi. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Tunceli-Pülümür karayolu Üzümlü Dere mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Hamit B. idaresindeki 27 AHV 137 plakalı buğday yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü hafif yaralanırken ihbar üzerine olay yerine 112, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü daha sonra ambulansla Tunceli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Virajda meydana gelen kaza nedeniyle jandarma trafik ekipleri karayolunda önlem aldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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