Tunceli'de Bixi ele geçirildi Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda bir sığınak içerisinde 1 bixi makineli tüfek, bixi mühimmatı ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi. Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda bir sığınak içerisinde 1 bixi makineli tüfek, bixi mühimmatı ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi. Konuya ilişkin Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, Eren Abluka-7 operasyonu çerçevesinde, İl Jandarma Komutanlığınca Tunceli Ovacık kırsalında operasyon gerçekleştirildiği kaydedil. Açıklamada, "1 sığınak içerisinde bir adet bixi makinalı tüfek, 297 adet bixi mühimmatı, 2 adet Kalaşnikof şarjörü, 1 adet küçük tüp ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir" denildi. - TUNCELİ İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Tunceli Ovacık Jandarma Tunceli 3. Sayfa Haberler

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