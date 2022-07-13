Tunceli'de Bixi ele geçirildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tunceli'de Bixi ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Tunceli'de Bixi ele geçirildi

Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda bir sığınak içerisinde 1 bixi makineli tüfek, bixi mühimmatı ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda bir sığınak içerisinde 1 bixi makineli tüfek, bixi mühimmatı ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Konuya ilişkin Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, Eren Abluka-7 operasyonu çerçevesinde, İl Jandarma Komutanlığınca Tunceli Ovacık kırsalında operasyon gerçekleştirildiği kaydedil. Açıklamada, "1 sığınak içerisinde bir adet bixi makinalı tüfek, 297 adet bixi mühimmatı, 2 adet Kalaşnikof şarjörü, 1 adet küçük tüp ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir" denildi. - TUNCELİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tunceli Ovacık Jandarma Tunceli 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title