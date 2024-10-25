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Tunceli'de Avukat ve Ailesinin Şiddet İddiaları

Tunceli'de Avukat ve Ailesinin Şiddet İddiaları
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Tunceli'de 76 yaşındaki Arzun ve 78 yaşındaki Hasan Söylemez çifti, akrabaları olan avukat ve ailesi tarafından darp edildiklerini iddia etti. Çift, olayla ilgili şikayette bulunduklarını belirtirken avukat, suçlamaları reddetti.

Tunceli'de Arzun ve Hasan Söylemez çifti, aynı zamanda akrabaları olan avukat ile anne ve babası tarafından darp edildiklerini iddia etti. Avukatın bürosu önünde açıklama yapan yaşlı çift, konuya ilişkin şikayette bulunduklarını söyledi. Avukat ise iddiaları reddederek bahsi geçen kişilerin kendisini kamuoyunda itibarsızlaştırmaya çalıştıklarını öne sürdü.

Olay, Tunceli merkeze bağlı Yeşilkaya Köyü Çaylı Mezrası'nda 17 Ekim günü yaşandı. 76 yaşındaki emekli öğretmen Arzun ve 78 yaşındaki emekli mühendis Hasan Söylemez'in iddiasına göre bir süre önce tartışma yaşadıkları aile bireyleri, olay günü avukat oğulları A.Ö. ile kendilerine saldırarak darp etti. Yaşanan olayda Arzun Söylemez'in parmağında kırık, vücudunun farklı yerlerinde morluklar oluşurken Hasan Söylemez ise gözünden darbe aldı.

Olaya ilişkin avukatın bürosunun önünde açıklama yapan Arzun Söylemez, "Olayın yaşandığı gün babasıyla birlikte köye geldi ve burada bana ve işime sözlü tacizde bulunarak beni ve eşimi darp etti. 155'i arayıp yardım istedim. Bu esnada sen beni mi çekiyorsun deyip telefonumu alıp kırdı. Jandarma gelmeden arabasına binip kaçtı" dedi.

Bahsi geçen avukatın aynı zamanda teyzesi olduğunu ifade eden Söylemez, "Neredeyse her gün kadın cinayetlerinin işlendiği bu dönemde bu şahıs öz teyzesine şiddet uygulamıştır. Kadınlar başta olmak üzere herkesin potansiyel şiddet mağduru olduğumuzu ve karşısında durmadığımız sürece bunlar devam edecek" diye konuştu.

Olay günü hastaneden darp raporu da aldıklarını kaydeden Arzun Söylemez, şikayetçi de olduklarını belirtti.

Bazı vatandaşlar, darp olayına tepki gösterirken avukatın yakınları ile darp edilen çift ve yakınları arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.

Telefon iletişime geçilen avukat A.Ö. ise iddiaları reddederek, "Kesinlikle darp etmem ve hakaret etmem söz konusu değildir. Ailemle tartıştıkları zaman sadece olayı yatıştırmak için araya girdim. Bu iddialar şahsımı kamuoyu önünde itibarsızlaştırmak amacıyla yapılıyor" dedi. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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