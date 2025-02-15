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Tunceli'de Ateşli Silahlarla Kasten Yaralama Olayında 2 Tutuklama

Tunceli'de Ateşli Silahlarla Kasten Yaralama Olayında 2 Tutuklama
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Tunceli'de iki grup arasında çıkan kavga sonucunda ateşli silahla yaralama olayına karışan 2 kişi tutuklandı, 6 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tunceli'de, ateşli silahla kasten yaralama olayına karışan 2 kişi tutuklanırken, 6 kişi ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

Olay, 13 Şubat günü Tunceli merkez Aktuluk Mahallesi Tar Deresi mevkiinde meydana gelmişti. İki grup arasında çıkan kavgada, 4 kişi yaralanırken toplam 8 şüpheli jandarma tarafından gözaltına alınmıştı. Olay yerinde yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca, 2 şarjör, 9 milimetre tabanca merkezi ve 4 adet 7.65 mm tabanca mermisi bulunmuştu. Olaya karışan şüpheliler jandarmadaki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. S.A. ve A.Ç.G. çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken en adliyeye sevk edilen S.A. ve A.Ç.G. tutuklanırken C.A., Ş.A., H.A., G.T., T.S., I.S. hakkında adli kontrol kararı verildi. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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