Tunceli'de araziye tuzaklanan EYP imha edildi Tunceli'de araziye tuzaklanmış el yapımı patlayıcı güvenlik güçleri tarafından imha edildi. Tunceli'de araziye tuzaklanmış el yapımı patlayıcı güvenlik güçleri tarafından imha edildi. Tunceli'de devam eden Eren Abluka-7 operasyonu çerçevesinde, İl Jandarma Komutanlığı tarafından Ovacık ilçesi kırsalında gerçekleştirilen operasyonda 1 basma düzenekli EYP ele geçirilirken, EYP düzeneği bomba imha ekiplerince bulunduğu yerde imha edildi. Bölgede operasyonların devam ettiği öğrenildi. - TUNCELİ İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Tunceli 3. Sayfa Haberler

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