Tunceli'de araziye tuzaklanan EYP imha edildi
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Tunceli'de araziye tuzaklanmış el yapımı patlayıcı güvenlik güçleri tarafından imha edildi.
Tunceli'de araziye tuzaklanmış el yapımı patlayıcı güvenlik güçleri tarafından imha edildi.
Tunceli'de devam eden Eren Abluka-7 operasyonu çerçevesinde, İl Jandarma Komutanlığı tarafından Ovacık ilçesi kırsalında gerçekleştirilen operasyonda 1 basma düzenekli EYP ele geçirilirken, EYP düzeneği bomba imha ekiplerince bulunduğu yerde imha edildi.
Bölgede operasyonların devam ettiği öğrenildi. - TUNCELİ
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa