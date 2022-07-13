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Tunceli'de arazi yangını

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Tunceli'de arazi yangını

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesine bağlı Yukarıdemirbük köyünde boş arazide çıkan yangın, vatandaşların ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesine bağlı Yukarıdemirbük köyünde boş arazide çıkan yangın, vatandaşların ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, Çemişgezek ilçesine bağlı Yukarıdemirbük köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, boş arazide henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar ilk müdahalenin ardından durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, çıkan yangını büyümeden söndürerek kontrol altına aldı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - TUNCELİ

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