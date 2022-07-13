Tunceli'de arazi yangını Tunceli'nin Çemişgezek ilçesine bağlı Yukarıdemirbük köyünde boş arazide çıkan yangın, vatandaşların ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Tunceli'nin Çemişgezek ilçesine bağlı Yukarıdemirbük köyünde boş arazide çıkan yangın, vatandaşların ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın, Çemişgezek ilçesine bağlı Yukarıdemirbük köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, boş arazide henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar ilk müdahalenin ardından durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, çıkan yangını büyümeden söndürerek kontrol altına aldı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - TUNCELİ İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Tunceli'de arazi yangını - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.