Tunceli'de Aranan Zanlı, Polis ve Jandarma İş Birliğiyle Yakalandı

Tunceli'de 12 yıl hapis cezası bulunan M.U., İstanbul'da yapılan operasyonla yakalandı. KOM ve istihbarat ekiplerinin ortak çalışması sonucunda yakalanan zanlı, dolandırıcılık suçlarından aranmaktaydı.

Tunceli'de 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan zanlı polis ve jandarma ekiplerinin ortak çalışması ile yakalandı.

Tunceli İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede 4 adet nitelikli dolandırıcılık ve 6 adet dolandırıcılık suçlarından kaydı bulunan, toplamda 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan ve ayrıca 1 milyon 100 bin TL para cezası ile aranan M.U.'nun İstanbul'da olduğu tespit edildi. KOM Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinesinde yapılan çalışma sonucu şahıs, Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. Şüphelinin işlemlerinin ardından cezaevine teslim edileceği bildirildi. - TUNCELİ

