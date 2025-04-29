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Tunceli'de Araç Takla Attı: 1 Yaralı

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Tunceli-Elazığ karayolunda otomobilin takla atması sonucu bir kişi yaralandı. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrası, yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Tunceli'de araç takla attı: 1 yaralı

TUNCELİ - Tunceli'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla atarak refüje çarptı. Kazada sürücü yaralanırken yolda trafik bir süreliğine aksadı.

Kaza, Tunceli- Elazığ karayolu Kanoğlu mevkiinde meydana geldi. Plakası öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak refüje çarptı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücü, kendi çabasıyla araçtan çıkarken olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Tunceli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle karayolunda trafikte bir süre aksama meydana gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERCAN TOPAÇ - 3.Sayfa
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