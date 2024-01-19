Tunceli'de 80 afet arama kurtarma timi oluşturuldu

Tunceli'de asker ve polislerden 80 afet arama kurtarma timi oluşturuldu

TUNCELİ - Tunceli'de jandarma özel harekat ve jandarma komando birliklerinden 60 ve polis özel harekat ve polis çevik kuvvetlerden 20 olmak üzere 80 afet arama kurtarma timi oluşturuldu.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, Tunceli için değil Türkiye'nin herhangi bir yerinde herhangi bir kötü senaryoya karşı jandarma özel harekat ve jandarma komando birliklerinden her timi 20 kişiden oluşan 60, polis özel harekat ve polis çevik kuvvetlerden her timi 20 kişiden oluşan 20 afet arama kurtarma timi oluşturulduğu belirtildi. Timlerin muhtemel afetler için eğitim çalışmalarına başladığı kaydedildi.