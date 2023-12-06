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Tunceli'de 51 Adet Tarihi Eser Ele Geçirildi

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Tunceli Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 51 adet tarihi eser niteliğinde obje ele geçirildi. Kaçakçılıkla mücadele eden ekipler, halkın huzur ve güvenini sağlamak amacıyla denetimler gerçekleştirdi.

Tunceli Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 51 adet tarihi eser niteliğinde obje ele geçirildi.

Tunceli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele etmek, organize suç örgütlerinin oluşumunu engelleyerek halkın huzur ve güvenini sağlamak amacıyla kaçakçılık ve organize suçlara yönelik denetimler gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde 51 adet tarihi eser niteliğinde obje ele geçirilirken, 14 şahsa işlem yapıldı. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Tunceli Güvenlik Operasyon Kaçakçılık 3. Sayfa Politika Güncel Haberler

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