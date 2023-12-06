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Tunceli'de 51 Adet Tarihi Eser Ele Geçirildi

6 Aralık 2023 09:22 Son Güncelleme: 09:24 Abone Ol

Tunceli Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 51 adet tarihi eser niteliğinde obje ele geçirildi. Kaçakçılıkla mücadele eden ekipler, halkın huzur ve güvenini sağlamak amacıyla denetimler gerçekleştirdi.