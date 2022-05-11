Tunceli'de Eren Abluka-7 operasyonunda 4 sığınak imha edildi

TUNCELİ - Tunceli'de Eren Abluka-7 operasyonu kapsamında 4 sığınak içinde mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Tunceli Valiliği tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Eren Abluka-7 operasyonu kapsamında, İl Jandarma Komutanlığımızca Tunceli-Ovacık Kırsalında bugün gerçekleştirilen operasyonda 4 sığınak içerisinde; 4 adet büyük tüp, 50 kilogram şeker, 2 çift mekap ayakkabı, çok miktarda kalaşnikof fişeği, 2 adet radyo, 1 adet battaniye ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir" denildi.