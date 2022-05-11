Tunceli'de Eren Abluka-7 operasyonunda 4 sığınak imha edildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tunceli'de Eren Abluka-7 operasyonunda 4 sığınak imha edildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

Tunceli'de Eren Abluka-7 operasyonunda 4 sığınak imha edildi Tunceli'de Eren Abluka-7 operasyonu kapsamında 4 sığınak içinde mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Tunceli'de Eren Abluka-7 operasyonunda 4 sığınak imha edildi

TUNCELİ - Tunceli'de Eren Abluka-7 operasyonu kapsamında 4 sığınak içinde mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Tunceli Valiliği tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Eren Abluka-7 operasyonu kapsamında, İl Jandarma Komutanlığımızca Tunceli-Ovacık Kırsalında bugün gerçekleştirilen operasyonda 4 sığınak içerisinde; 4 adet büyük tüp, 50 kilogram şeker, 2 çift mekap ayakkabı, çok miktarda kalaşnikof fişeği, 2 adet radyo, 1 adet battaniye ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir" denildi.

İhlas Haber Ajansı / Ercan Topaç - 3. Sayfa

3. Sayfa, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title