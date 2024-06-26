Tunceli'de 3 Yangından 2'si Söndürüldü

Tunceli'de, 3 ayrı bölgede çıkan yangınlardan 2'si ekiplerin müdahalesiyle söndürülürken diğer yangını söndürmek için çalışmalar sürüyor.

Tunceli'de, öğleden sonra merkeze bağlı Kopuzlar ve Güleç köyü ile Mazgirt ilçesine bağlı Doğucak köyünde henüz tespit edilemeyen nedenlerle yangın çıktı. Köylülerin ihbarı üzerine yangının çıktığı alanlara Orman İşletme Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle merkeze bağlı Kopuzlar ve Güleç köyündeki yangınlar tamamen söndürülürken Mazgirt ilçesine bağlı Doğucak köyündeki yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. - TUNCELİ