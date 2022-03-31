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Son dakika haber | Tunceli'de 3 kız çocuğuna cinsel istismar iddiası: 8 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberi... - Tunceli'de 3 kız çocuğuna cinsel istismar iddiası: 8 gözaltı Tunceli'de 3 kız çocuğuna cinsel istismarda bulundukları iddia edilen 8 şüpheli gözaltına alındı.

- Tunceli'de 3 kız çocuğuna cinsel istismar iddiası: 8 gözaltı

TUNCELİ - Tunceli'de 3 kız çocuğuna cinsel istismarda bulundukları iddia edilen 8 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, Pertek ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, birlikte olma teklifini ret eden şahıs, 14 yaşındaki kızın çıplak fotoğraflarını sosyal medyadan paylaştı. Şikayette bulunulması üzerine Pertek Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Mağdur kız çocuğun ifadesi sonrası soruşturma genişletildi ve yine reşit olmayan iki kız çocuğunun daha cinsel istismara maruz kaldığı öğrenildi. 3 kız çocuğu Savcılığın talimatı ile Çocuk İzleme Merkezi'ne sevk edildi. Burada kız çocuklarından alınan ifadelerin ardından polis ekipleri, Pertek ilçesi ve Tunceli merkezde 8 şüpheliyi düzenlediği operasyonla gözaltına aldı. Şüphelilerden sadece birinin yaşının reşit olduğunu öğrenildi.

Gözaltına alınan 8 şüphelinin Pertek Adliyesinde işlemlerini sürdüğü bildirildi.

Son dakika haber | Tunceli'de 3 kız çocuğuna cinsel istismar iddiası: 8 gözaltı

Son dakika haber | Tunceli'de 3 kız çocuğuna cinsel istismar iddiası: 8 gözaltı

Son dakika haber | Tunceli'de 3 kız çocuğuna cinsel istismar iddiası: 8 gözaltı

Son dakika haber | Tunceli'de 3 kız çocuğuna cinsel istismar iddiası: 8 gözaltı

İhlas Haber Ajansı / Ercan Topaç - 3. Sayfa

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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