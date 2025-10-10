Tunceli'de 29 Suçtan Aranan Şüpheli Yakalandı
Tunceli İl Jandarma Komutanlığı, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede ekipler, 16 ilde toplam 29 ayrı suçtan aranan Y.Ç.'nin Tunceli'de gizlendiğini belirledi. 11 ay süren takip neticesinde Moğultay Mahallesi'nde gizlendiği eve yönelik operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonla yakalanan Y.Ç., adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - TUNCELİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa