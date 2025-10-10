Haberler

Tunceli'de 29 Suçtan Aranan Şüpheli Yakalandı

Güncelleme:
Tunceli İl Jandarma Komutanlığı, 16 ilde 29 suçtan aranan Y.Ç.'yi 11 aylık takip sonrası yakaladı. Gizlendiği evde düzenlenen operasyon sonucunda şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tunceli'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada, 16 ilde toplam 29 suçtan aranan şüpheli yakalandı.

Tunceli İl Jandarma Komutanlığı, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede ekipler, 16 ilde toplam 29 ayrı suçtan aranan Y.Ç.'nin Tunceli'de gizlendiğini belirledi. 11 ay süren takip neticesinde Moğultay Mahallesi'nde gizlendiği eve yönelik operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonla yakalanan Y.Ç., adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
93 Harbi şehitlerinin mezarlarına büyük saygısızlık
