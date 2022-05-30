Tunceli'de 2 sığınak imha edildi - Haberler

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Tunceli'de 2 sığınak imha edildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Tunceli'de 2 sığınak imha edildi

Tunceli'de devam eden Eren Abluka-7 operasyonları çerçevesinde 2 sığınak imha edildi.

Tunceli'de devam eden Eren Abluka-7 operasyonları çerçevesinde 2 sığınak imha edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, "Eren Abluka-7 operasyonu çerçevesinde, İl Jandarma Komutanlığımızca Tunceli-Hozat kırsalında gerçekleştirilen operasyonda 2 sığınak imha edilmiştir. Sığınaklar içerisinde; 2 adet büyük tüp, 100 metre sera naylonu, 550 kg un, 50 kg şeker, 60 kg pirinç 110 kg bulgur, 50 kg peynir, 20 kg zeytin, 30 kg makarna, 50 kg tuz, 25 kg sıvıyağ, 20 kg çay, 5 kg çikolata ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir" denildi. - TUNCELİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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