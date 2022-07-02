Tunceli'de 2 sığınak içerisinde mühimmat ele geçirildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tunceli'de 2 sığınak içerisinde mühimmat ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Tunceli'de 2 sığınak içerisinde mühimmat ele geçirildi

Tunceli'de devam eden Eren Abluka-7 operasyonları çerçevesinde 2 sığınak içerisinde çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Tunceli'de devam eden Eren Abluka-7 operasyonları çerçevesinde 2 sığınak içerisinde çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Tunceli Valiliği'nde yapılan açıklamada, "Eren Abluka-7 operasyonu çerçevesinde, İl Jandarma Komutanlığımızca Tunceli Pülümür Kırsalında gerçekleştirilen operasyonda 2 sığınak içerisinde; 200 adet kalaşnikof piyade tüfeği mühimmatı, 1 adet el dürbünü, 6 adet büyük tüp, 500 metre bahçe hortumu, 200 metre sera naylonu, 200 metre branda, 1 adet pil bloğu, 3 adet battaniye ve çok miktarda örgütsel doküman ile yaşam malzemesi ele geçirilmiştir" denildi. - ELAZIĞ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tunceli Valiliği Jandarma Tunceli 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title