Tunceli'de 2 sığınak içerisinde mühimmat ele geçirildi Tunceli'de devam eden Eren Abluka-7 operasyonları çerçevesinde 2 sığınak içerisinde çok sayıda mühimmat ele geçirildi. Tunceli'de devam eden Eren Abluka-7 operasyonları çerçevesinde 2 sığınak içerisinde çok sayıda mühimmat ele geçirildi. Tunceli Valiliği'nde yapılan açıklamada, "Eren Abluka-7 operasyonu çerçevesinde, İl Jandarma Komutanlığımızca Tunceli Pülümür Kırsalında gerçekleştirilen operasyonda 2 sığınak içerisinde; 200 adet kalaşnikof piyade tüfeği mühimmatı, 1 adet el dürbünü, 6 adet büyük tüp, 500 metre bahçe hortumu, 200 metre sera naylonu, 200 metre branda, 1 adet pil bloğu, 3 adet battaniye ve çok miktarda örgütsel doküman ile yaşam malzemesi ele geçirilmiştir" denildi. - ELAZIĞ İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Tunceli Valiliği Jandarma Tunceli 3. Sayfa Haberler

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