Tunceli 3. sayfa haberleri: Tunceli'de 'Uyuma' Projesi gerçekleştirildi
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Tunceli haberi: Tunceli'de İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, 'Uyuma' Projesi' çerçevesinde vatandaşlara broşür dağıtıldı.
Tunceli'de İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, 'Uyuma' Projesi' çerçevesinde vatandaşlara broşür dağıtıldı.
Tunceli'de İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde vatandaşları 'Uyuma' Projesi neticesinde vatandaşları bilgilendirerek el broşürü dağıttı. - TUNCELİ
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa