Tunceli 3. sayfa haberi: Tunceli'de örtü yangını söndürüldü

Tunceli'de çıkan örtü yangını söndürülürken, suya düşen bir çocuk ise vatandaşlar ve sağlık ekipleri tarafından kurtarıldı.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimiz merkez Kopuzlar köyü ile Pülümür ilçemiz Doğanpınar köyünde çıkan örtü yangınları ekiplerimizin zamanında müdahalesiyle büyümeden söndürülmüştür. Pülümür Vadisi'nde suya düşen bir çocuğumuz vatandaşlarımız ve sağlık ekiplerimizin müdahalesiyle sudan çıkarılarak hastaneye sevk edilmiştir" denildi. - TUNCELİ