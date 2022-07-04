Tunca Nehri'nde ceset bulundu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tunca Nehri'nde ceset bulundu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Tunca Nehri'nde ceset bulundu

Edirne'de Tunca Nehri'nde erkek cesedi bulundu.

Edirne'de Tunca Nehri'nde erkek cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Tunca Nehri kenarında bir çay bahçesinde oturan vatandaşlar, nehrin içinde ceset olduğunu fark ederek polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, nehrin içinde bir erkek ceseti olduğunu tespit etti. Daha sonra bölgeye AFAD ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Ceset, bölgeye gelen AFAD ekiplerince nehirden çıkarıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - EDİRNE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tunca Nehri Edirne AFAD 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title