TÜMOSAN Konyaspor Taraftarlarını Taşıyan Şoför, Dans Edince Ceza Aldı
TÜMOSAN Konyaspor'un Antalyaspor deplasmanına giden otobüs şoförü, taraftarlarla birlikte dans ederken polis tarafından ceza aldı. Trafik güvenliğini tehlikeye sokma ve emniyet kemeri takmama suçlarından işlem yapıldı.
TÜMOSAN Konyaspor-Hesap.com Antalyaspor deplasmanına giden ve içinde Antalyaspor taraftarlarının bulunduğu otobüsün şoförü Antalya Emniyet Müdürlüğü'nün radarına takıldı. Şehirlerarası yolculuk esnasında hareket halindeki otobüsün koltuğundan kalkarak taraftar grubuyla danseden şoförün polis merkezinde ifadesi alındı.
Sosyal medya görüntülerini detaylı biçimde inceleyen polis, otobüs şoförüne adli yönden trafik düzeni ve güvenliğini tehlikeye sokmaktan işlem yapılırken idari yönden de trafiği tehlikeye sokmak trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek emniyet kemeri takmamak suçu nedeniyle idari para cezası uygulandı. - ANTALYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa