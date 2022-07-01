Adana'da "Tümör" operasyonunda çok sayıda kişi gözaltına alındı - Haberler

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Adana'da "Tümör" operasyonunda çok sayıda kişi gözaltına alındı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Adana'da "Tümör" operasyonunda çok sayıda kişi gözaltına alındı Türkiye genelinde 24 ilde 26 suç grubunun 284 üyesine yönelik yapılan "Tümör" operasyonunda Adana'da da çok sayıda zanlı gözaltına alındı Türkiye genelinde 24 ilde 26 suç grubunun 284 üyesine yönelik yapılan "Tümör"...

Adana'da "Tümör" operasyonunda çok sayıda kişi gözaltına alındı

Türkiye genelinde 24 ilde 26 suç grubunun 284 üyesine yönelik yapılan "Tümör" operasyonunda Adana'da da çok sayıda zanlı gözaltına alındı

ADANA - Türkiye genelinde 24 ilde 26 suç grubunun 284 üyesine yönelik yapılan "Tümör" operasyonunda Adana'da da çok sayıda zanlı gözaltına alındı.

İçişleri Bakanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda 9 organize suç örgütü ile söz konusu örgütlere silah temin eden 26 suç grubunun üyelerine yönelik 24 ilde 284 şüphelinin yakalanması için 'Tümör' operasyonu başlatıldı. Bu operasyon çerçevesinde şafak vakti Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Organize Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Özel harekat polisinin de destek verdiği operasyonda adreslere eş zamanlı girildi. Çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler adli tıp biriminden sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

İhlas Haber Ajansı / Fatih Keçe - 3. Sayfa

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