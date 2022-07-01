'Tümör' operasyonunda 215 şüpheli gözaltına alındı

İçişleri Bakanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı koordinasyonunda 9 organize suç örgütü ile söz konusu örgütlere silah temin eden 26 suç grubu üyelerine yönelik 24 ilde 284 şüphelinin yakalanmasına yönelik "Tümör" operasyonu başlatıldı. Operasyonlar neticesinde; 215 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

KOM Daire Başkanlığı ekiplerince sabah saatlerinde 24 İlde eş zamanlı gerçekleştirilen Tümör Operasyonları çerçevesinde yapılan aramalarda; 11 adet uzun namlulu tam otomatik tüfek, 135 adet tabanca, 50 adet tüfek, 2633 adet fişek, çok sayıda silah parçası, çok miktarda sentetik hap, sentetik ecza, esrar, metamfetamin ve çok sayıda çek ve senet ele geçirildi.

Operasyonlar neticesinde; 215 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı, firari 69 şüpheli şahsı yakalama çalışmaları devam ettiği bildirildi.

(Ali Nargüner /İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa