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Son dakika haberi | Tuhafiyeden ve marketten hırsızlık yapan kadınlar kamerada

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haberlerine göre Tuhafiyeden ve marketten hırsızlık yapan kadınlar kamerada Arnavutköy'de bir tuhafiyeye giren 2 kadın içeride bulunan iç çamaşırlarını çaldıktan sonra iş yerinden çıktı.

Tuhafiyeden ve marketten hırsızlık yapan kadınlar kamerada

İSTANBUL - Arnavutköy'de bir tuhafiyeye giren 2 kadın içeride bulunan iç çamaşırlarını çaldıktan sonra iş yerinden çıktı. Hırsızlık yaptıkları iş yerinin alt katında bulunan marketten de hırsızlık yapan kadınlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Olay, dün Arnavutköy İslambey Mahallesi'nde bulunan bir binada meydana geldi. İddiaya göre, binada bulunan bir tuhafiye dükkanına gelen 2 kadın bir süre içeride gezdikten sonra gözüne kestirdiği iç çamaşırlarını çalarak kaçtı. Hırsızlık yaptıkları iş yerinin alt katındaki markete de giren kadınlar oradan da reyonda bulunan ürünlerden alarak çıktılar. Hırsız kadınlar iş yerlerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Batuhan Toprak - 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler Son Dakika

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