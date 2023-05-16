Tuhafiye dükkanında tabancayla vurulan yaşlı hayatını kaybetti

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde işlettiği tuhafiye dükkanında, bir şahıs tarafından göğsünden tabancayla vurulan yaşlı adam hayatını kaybetti.

Olay, Kocaeli'nin Körfez ilçesi Yukarı Hereke Cumhuriyet Mahllesi üzerinde bulunan tuhafiye dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 75 yaşındaki dükkan işletmecisi Şefik Kaya, ismi öğrenilemeyen bir şahıs tarafından tabancayla göğsünden vuruldu. Kaya kanlar içinde yere yığılırken olayı gerçekleştiren şahıs ise kayıplara karıştı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ağır yaralanan Şefik Kaya'yı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen Kaya kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis ekipleri olayı gerçekleştiren şahsı yakalamak için çalışma başlattı. - KOCAELİ