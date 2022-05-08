TÜGVA'ya bombalı saldırı düzenleyen terörist tutuklandı - Haberler

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TÜGVA'ya bombalı saldırı düzenleyen terörist tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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TÜGVA'ya bombalı saldırı düzenleyen terörist tutuklandı İstanbul'un Gaziosmanpaşa'daki TÜGVA binası önüne el yapımı patlayıcı bırakan terörist Besra Y. tutuklandı.

TÜGVA'ya bombalı saldırı düzenleyen terörist tutuklandı

İSTANBUL - İstanbul'un Gaziosmanpaşa'daki TÜGVA binası önüne el yapımı patlayıcı bırakan terörist Besra Y. tutuklandı.

21 Nisan'da Gaziosmanpaşa'daki TÜGVA binasına yönelik bombalı saldırı düzenlenmiş, eylemin faili olduğu iddia edilen Halkların Birleşik Devrim Hareketi terör örgütü üyesi Besra Y. Pendik'te yakalanmış, onunla bağlantılı olan K.Ç. isimli şahısta 26 Nisan günü yakalanarak gözaltına alınmıştı. Emniyette işlemleri tamamlanan terörist Besra Y. ve K.Ç. bu gün adliyeye sevk edildi. Terörist Besra Y. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanırken, K.Ç.'nin ise serbest bırakıldığı öğrenildi.

İhlas Haber Ajansı / Sadık Kahraman - 3. Sayfa

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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