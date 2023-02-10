TÜGVA binasına düzenlenen bombalı saldırıya ilişkin davanın görülmesine devam edildi

İSTANBUL İstanbul Gaziosmanpaşa'da bulunan TÜGVA binasına el yapımı patlayıcıyla saldırı düzenlediği iddiasıyla hakkında 49 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilen Besra Yalçın'ın yargılanmasına devam edildi.

İstanbul Gaziosmanpaşa'daki TÜGVA Temsilciliği binası önüne 21 Nisan 2022 günü sabah saatlerinde el yapımı patlayıcı bırakarak saldırı düzenlediği iddiasıyla yargılanan sanık Besra Yalçın'ın davasına devam edildi. İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmaya tutuklu sanık Besra Yalçın ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla bağlandı.

"Benim kardeşim ve ailecek örgütle bağlantılı birileri değiliz"

Duruşmada tanıklık yapan sanığın ablası Ruken, "Olay günü kardeşim benim evimdeydi. 4 çocuğum var eşimden ayrıldım. Kardeşim de 1 yıldır yanımda kalarak bana yardımcı oluyordu. Babam kanser hastası olduğu için onun yanına gitmek zorunda kaldı, ona baktığı için. Gitmeden önce sürekli bende kalıyordu. Benim yanımdayken sürekli birlikte bir yerlere giderdik, genelde benimleydi. Benden önce nerelere gittiğini bilmiyorum. Benim kardeşim ve ailecek örgütle bağlantılı birileri değiliz. Ailemden örgütle bağlantılı olan kimse yok. Benim kardeşim saldırıyı yapmadı, yapmaz" dedi. Duruşmada TÜGVA'nın avukatı, şikayetlerinin devam ettiğini söyleyerek sanığın cezalandırılmasını istedi. Sanık Besra Yalçın ise tutuklulukta geçirdiği sürenin de dikkate alınarak tahliyesini talep etti.

Tutukluluk halinin devamına hükmedildi

Alınan savunma ve beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Besra Yalçın'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek ve eksikliklerin giderilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

İddianameden

İstanbul Gaziosmanpaşa'da 21 Nisan'da Türkiye Gençlik Vakfı'nın temsilciliğine el yapımı patlayıcıyla saldırı düzenlenmişti. Olaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, olay günü saat 05.55 sıralarında Hürriyet Mahallesi Cengiz Topel Caddesi ile Şakir Zümre Caddesi'nin kesiştiği yerde yüksek sesli patlama olduğu şeklinde ihbar yapıldığı, olay yerini gösteren kameraların incelenmesi sonucu dış görünüş itibari ile kadın görünümlü, yüzü kapalı olan çarşaflı bir şahsın vakfın önünde 10 saniye bekledikten sonra olay yerine bir cisim bırakıp Cengiz Topel Caddesi üzerinden olay yerinden ayrıldığı kaydedildi. Olay yerinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bomba İmha Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan ilk incelemenin de yer aldığı iddianamede, patlamaya neden olan cismin el yapımı, zaman ayarlı, boru tipi bomba olduğu aktarıldı. Hazırlanan iddianamede, tespit edilen şüpheli Besra Yalçın'ın 2019-2020 yıllarında Irak'a çok sayıda giriş çıkış kaydının bulunduğu, hafıza kartında bulunan notlarda PKK/KCK kamplarından bahsedildiği, örgüt mensuplarının fotoğraflarının yer aldığı, terör örgütünün parti programı ve Türkiye Komünist Emek Partisi/Leninist terör örgütü ile ilgili örgütsel dokümanların olduğu ve şüphelinin Halkların Birleşik Devrim Hareketi çatısı altında yer alan Türkiye Komünist Emek Partisi/Leninist terör örgütü üyesi olduğu kaydedildi. Hazırlanan iddianamede, Besra Yalçın'ın 'silahlı terör örgütüne üye olmak', 'örgüt faaliyeti çerçevesinde tehlikeli madde bulundurmak', 'kamu malına zarar vermek' ve 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' suçlarından 21 yıl 9 aydan 49 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.