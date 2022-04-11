Tuğla fabrikasından 30 bin liralık demir çalındı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tuğla fabrikasından 30 bin liralık demir çalındı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Tuğla fabrikasından 30 bin liralık demir çalındı

Samsun'da tuğla fabrikasından 30 bin liralık demir çalındı.

SAMSUN (İHA) - Samsun'da tuğla fabrikasından 30 bin liralık demir çalındı.

Olay, Samsun'un Kavak ilçesinin 19 Mayıs Mahallesi'ndeki bir tuğla fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz hırsız veya hırsızlar fabrikaya ait 30 bin liralık parça demirleri çaldı. Hırsızlık olayının fark edilmesi üzerine olay polise haber verildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Samsun, Mayıs, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title