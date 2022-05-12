Tuğgeneral Okyar, Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu ile bir araya geldi - Haberler

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Tuğgeneral Okyar, Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu ile bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Tuğgeneral Okyar, Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu ile bir araya geldi

Jandarma Genel Komutanlığı Denetleme ve Değerlendirme Başkanı Tuğgeneral Semih Okyar, Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu'nu ziyaret etti.

SİİRT (İHA) - Jandarma Genel Komutanlığı Denetleme ve Değerlendirme Başkanı Tuğgeneral Semih Okyar, Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu'nu ziyaret etti.

Valilik makamında gerçekleşen ziyarette, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin de hazır bulundu. Vali Hacıbektaşoğlu, Tuğgeneral Okyar ile bir süre sohbet ederek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Tuğgeneral Semih Okyar ise misafirperverliğinden dolayı Vali Hacıbektaşoğlu'na teşekkür etti. - SİİRT

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Osman Hacıbektaşoğlu, Jandarma, Siirt, 3. Sayfa, Haberler

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