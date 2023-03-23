Tüfekle yaralanan genç kız hayatını kaybetti

Kastamonu'da tüfekle yaralanan 19 yaşındaki kız, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Kastamonu'da Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, Önder Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 19 yaşındaki Y.A., evinde karın bölgesinden ağır yaralı olarak bulundu. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Tüfekle yaralandığı belirlenen Y.A., ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Y.A., sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı. - KASTAMONU