Tüfekle vurulan kadın tedavi altına alındı
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Ankara'nın Altındağ ilçesinde, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından tüfekle vurulan kadın sol omuz kısmına saçma isabet etti. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kadın, Ankara Üniversitesi İbni Sina Hastanesinde tedavi altına alındı. Şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışmalar başlatıldı.
Ankara'nın Altındağ ilçesinde tüfekle vurulan kadın tedavi altına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Kavaklı köyünde, Gülseren K'ye, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından tüfekle ateş açıldı.
Gülseren K'nin sol omuz kısmına çok sayıda saçma isabet etti.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Ankara Üniversitesi İbni Sina Hastanesine kaldırılan Gülseren K. tedavi altına alındı.
Ekipler, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.