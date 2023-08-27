Tüfekle vurulan kadın tedavi altına alındı

Ankara'nın Altındağ ilçesinde, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından tüfekle vurulan kadın sol omuz kısmına saçma isabet etti. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kadın, Ankara Üniversitesi İbni Sina Hastanesinde tedavi altına alındı. Şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışmalar başlatıldı.