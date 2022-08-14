Haber : Tüfekle oyun kötü bitti: 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tüfekle oyun kötü bitti: 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, tüfekle oyun oynadıkları sırada kazara aynı yaştaki kuzeni tarafından vurulduğu iddia edilen 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, tüfekle oyun oynadıkları sırada kazara aynı yaştaki kuzeni tarafından vurulduğu iddia edilen 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Olay, ilçeye bağlı kırsal Akören Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgi ve iddialara göre; 8 yaşındaki A.K. ve B.E. adlı kuzenler, evlerinin yanında bulunan depoda pompalı tüfekle oynamaya başladı. B.E.'nin elinde olduğu iddia edilen tüfek kazara ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmalar, yakın mesafeden kuzeni A.K.'nin boyun bölgesine isabet etti. Talihsiz çocuk, kanlar içerisinde yere yığıldı. Silah sesini duyan aile fertleri, depoya koştuğunda korkunç manzara ile karşılaştı. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Eve gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde, A.K.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayın ardından jandarma ekipleri, bölgeyi güvenlik çemberi altına aldı. Küçük çocuğun cansız bedeni, olay yerindeki savcılık ve jandarma incelemesinin ardından ön otopsi için Elbistan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri, ruhsatsız olduğu belirtilen tüfeğe el koydu. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

(Murat Sürücü/İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kahramanmaraş Jandarma Elbistan 3. Sayfa Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title