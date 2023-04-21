Tüfekle oyun faciayla bitti

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde oynadığı tüfeğin ateş alması sonucu ağır yaralanan çocuk hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre olay Şarkışla ilçesi İğdeliören köyünde meydana geldi. İddialara göre evlerinde duvarda asılı olduğu öğrenilen tüfeği alarak oyun oynayan 12 yaşındaki E.T. silahın ateş alması sonucu vuruldu. Ağır yaralanan çocuk durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çağrılan ambulansla Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen E.T. kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SİVAS