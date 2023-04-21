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Tüfekle oyun faciayla bitti

Tüfekle oyun faciayla bitti

3. Sayfa Haberleri

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde oynadığı tüfeğin ateş alması sonucu ağır yaralanan çocuk hayatını kaybetti.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde oynadığı tüfeğin ateş alması sonucu ağır yaralanan çocuk hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre olay Şarkışla ilçesi İğdeliören köyünde meydana geldi. İddialara göre evlerinde duvarda asılı olduğu öğrenilen tüfeği alarak oyun oynayan 12 yaşındaki E.T. silahın ateş alması sonucu vuruldu. Ağır yaralanan çocuk durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çağrılan ambulansla Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen E.T. kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Şarkışla Sivas 3. Sayfa Haberler

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