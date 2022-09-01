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Tüfekle kendini vurdu

3. Sayfa Haberleri

Tüfekle kendini vurdu

Samsun'da bir kişi tüfekle kendini vurarak intihar etti.

Samsun'da bir kişi tüfekle kendini vurarak intihar etti.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Anadolu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Kaygısız (47) evinde elinde tüfek intihara kalkıştı. Olay polise haber verildi. Olay yerine çok sayıda polis ekipleri ve müzakereci polis sevk edildi. Polisler şahsı ikna etmeye çalıştığı Mustafa Kaygısız kendini tüfekle kafasından vurdu. Mustafa Kaygısız olay yerinde hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İlkadım Samsun 3. Sayfa Haberler

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