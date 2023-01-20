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Tüfekle kendini vuran şahıs hayatını kaybetti

3. Sayfa Haberleri

Tüfekle kendini vuran şahıs hayatını kaybetti

Samsun'da tüfekle kendini vuran bir kişi hayatını kaybetti.

Samsun'da tüfekle kendini vuran bir kişi hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 57 yaşındaki Ahmet Dalkalem tüfekle kendini vurdu. Ağır yaralanan Dalkalem hayatını kaybetti. Ahmet Dalkalem'in cansız bedeni otopsi için Çarşamba Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Çarşamba Samsun 3. Sayfa Haberler

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