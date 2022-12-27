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Tüfeği temizlerken kazara kendisini vurdu

3. Sayfa Haberleri

Tüfeği temizlerken kazara kendisini vurdu Gece yarısı temizlediği silah yaralanmasına neden oldu Adıyaman'da, gece geç saatlerde kendisine ait tüfeği temizlemek isteyen kişi kazara kendisini vurarak yaralandı.

Tüfeği temizlerken kazara kendisini vurdu

Gece yarısı temizlediği silah yaralanmasına neden oldu

ADIYAMAN - Adıyaman'da, gece geç saatlerde kendisine ait tüfeği temizlemek isteyen kişi kazara kendisini vurarak yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında bulunan Binevler Mevkiinde ikamet eden Erdal P. (30), gece geç saatlerde kendisine ait tüfeği temizlemeye başladı. Temizlik esnasında ateş alan tüfekten çıkan saçmalar, Erdal P.'nin ayak ve bacağına isabet etti. Kazara kendisini vuran Erdal P.'nin yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Erdal P., Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Erdal P.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı, ayağında ciddi yaralanmanın olduğu öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Cihan Kizir - 3. Sayfa

Adıyaman 3. Sayfa Haberler

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