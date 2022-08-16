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TSK terör hedeflerini vurmaya devam ediyor

TSK terör hedeflerini vurmaya devam ediyor

3. Sayfa Haberleri

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesi Çiçekalan Hudut Karakoluna PKK/YPG terör örgütü tarafından düzenlenen roketli saldırının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) terör hedeflerini vurmaya devam ediyor.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesi Çiçekalan Hudut Karakoluna PKK/YPG terör örgütü tarafından düzenlenen roketli saldırının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri ( Tsk ) terör hedeflerini vurmaya devam ediyor.

PKK/YPG terör örgütü tarafından Şanlıurfa'nın Birecik ilçesi Çiçekalan Hudut Karakoluna düzenlenen roketli saldırının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri ( Tsk ) terör hedeflerini vurmaya devam ediyor. Ayn El Arap bölgesinde belirlenen hedefler ateş destek vasıtalarıyla vuruluyor.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesi Çiçekalan Hudut Karakoluna hain terör örgütü tarafından roketli saldırı düzenlendi. Saldırı sonucu yaralanan askerler helikopterler ve ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedaviye alınırken TSK, saldırı sonrası terör hedeflerini yoğun ateş altına aldı.

Edinilen bilgiye göre, Suriye'nin Ayn-El Arap bölgesindeki hain terör örgütü üyeleri, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesi Çiçekalan Hudut Karakolu'na roketli saldırı düzenlendi. Saldırı sonrası olay yerine takviye ekipler ile sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı askerler, yapılan ilk müdahalelerinin ardından Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

(Ahmet Kolsuz - Hüseyin Bozkurt - Şinasi İnan - Mehmet Bilgin /İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Şanlıurfa PKK TSK 3. Sayfa Güncel Haberler

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