TSK'nın operasyonlarında yaralanan kadının, PKK/PYD üyesinin ameliyat masrafları için Türkiye'ye geldiği ortaya çıktı - Haberler

TSK'nın operasyonlarında yaralanan kadının, PKK/PYD üyesinin ameliyat masrafları için Türkiye'ye geldiği ortaya çıktı

Suriye'den Tekirdağ'a gelen YPS bağlantılı kadın yakalandı

TEKİRDAĞ - Suriye'deki PKK/PYD Terör Örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda yaralanan şahsın, ameliyat masrafları için Türkiye'ye gelen YPS bağlantılı kadın, Tekirdağ'da düzenlenen operasyon ile yakalandı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin bölücü terör örgütü PKK/PYD'ye karşı gerçekleştirdiği operasyonlarda yaralanan PKK terör örgütü üyesi M.D'nin ameliyat masrafları için lazım olan parayı şahsın Kapaklı'da bulunan yakınlarından almak üzere bölgeye geleceği istihbaratını alan İl Jandarma Alay Komutanlığına bağlı ekipler, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturma izni çerçevesinde özel bir operasyon timi oluşturdu.

Takibe alındı

Türkiye'ye giriş yapan kadını takibe alan ekipler, R.T.'nin yaralı teröristin aile fertlerinin yaşadığı Kapaklı'ya geldiğini tespit etti. İddiaya göre Kadın R.T.'nin burada aile ile görüşme yaptıktan sonra bir miktar para aldığı bilgisini tespit eden ekipler, R.T.'ni Suriye'ye geri gideceğini öğrendi. Operasyon için düğmeye basan jandarma ekipleri, YPS üyesi R.T.'nin içerisinde bulunduğu aracı, Çerkezköy-İstanbul otoban girişinde durdurarak şahsı yakaladı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığına götürülen R.T. buradaki sorgusunun ardından, adliyeye sevk edildi.