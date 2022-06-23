TSK'nın 10 ton su atan "Chinook" helikopteri göreve başladı

MUĞLA - Marmaris'te üç gündür süren orman yangınına havadan destek için Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı unsurlar da göreve başladı.

14 uçak ve 20 helikopter ile başlayan hava gücü sayısı 61'e çıkarken, havadan müdahale eden helikopterler içinde TSK'nın Kara Kuvvetleri Komutanlığı emrindeki çift motorlu ağır yük helikopteri ve 210 ton su atabilen CH-47 tipi Chinook helikopteri Marmaris yangınında görev alıyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin en büyük yangın söndürme helikopteri tek bir atımda ton su atma kapasitesiyle Muğla Marmaris'teki yangına müdahale ediyor. Tüm kurumlarımızla birlikte, Tüm gayretimizle, müdahalemiz ve mücadelemiz devam ediyor" dedi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Marmaris'teki yangın söndürme çalışmalarına 1 adet S-70, 1 adet AS-532 ve 1 adet CH-47 tipi helikopterler ile havadan müdahale ediyor.