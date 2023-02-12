TSK İnsani Yardım Tugayı bir kişiyi daha kurtardı 3. Sayfa Haberleri Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) İnsani Yardım Tugayı Doğal Afet Kurtarma Taburunun saat 18: 20'de Hacer Demir isimli bir kişiyi daha kurtardığını duyurdu. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetleri ( Tsk ) İnsani Yardım Tugayı Doğal Afet Kurtarma Taburunun saat 18: 20'de Hacer Demir isimli bir kişiyi daha kurtardığını duyurdu. Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "TSK İnsani Yardım Tugayımızın Doğal Afet Arama Kurtarma Taburu, saat 18.20'de Hacer Demir isimli vatandaşımızı sağ olarak kurtardı. Hacer Demir'in 14 yaşındaki kızı Sultan Demir'in ise maalesef cansız bedenine ulaşıldı" ifadelerine yer verdi. - ANKARA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Milli Savunma Bakanlığı TSK 3. Sayfa Haberler

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