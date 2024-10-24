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TSK, Hava Harekatıyla Terör Hedeflerini Vurdu

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Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik hava harekatında 47 hedefi başarıyla imha etti. Milli Savunma Bakanlığı, harekatların devam edeceğini bildirdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri hava harekatıyla terör inlerini yerle bir etti

Hava harekatıyla mağara, sığınak, depo ve terör örgütünün kullandığı tesislerden oluşan 47 hedef başarıyla imha edildi

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik icra edilen hava harekatının görüntülerini paylaştı.

MSB, Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik dün akşamdan bu sabaha kadar icra edilen hava harekatlarının görüntülerini paylaştı. Harekatlarda kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, depo ve terör örgütünün kullandığı tesislerden oluşan 47 hedefi başarıyla imha etti.

İcra edilen hava harekatlarında azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanıldığını belirten Milli Savunma Bakanlığı, "Hedeflerdeki etki kıymetlendirmesi sürmekte olup hava harekatlarımız devam edecektir" açıklamasında bulundu.

TSK, Hava Harekatıyla Terör Hedeflerini Vurdu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / DOĞUKAN GÜREL - 3.Sayfa

Milli Savunma Bakanlığı Politika Güvenlik 3-sayfa Suriye Terör Dünya Irak TSK

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